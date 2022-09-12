Чемпионская гонка ATP. Алькарас – лидер, Медведев и Рублев – в топ-6

По итогам US Open Карлос Алькарас возглавил чемпионскую гонку ATP, которая определит, кто сыграет на итоговом турнире в Турине.
В Италию поедут восемь лучших игроков сезона. Алькарас и Рафаэль Надаль уже квалифицировались.
FedEx ATP Race To Turin
Положение на 12 сентября 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)*
|6460
|2 (1)
|Рафаэль Надаль (Испания)*
|5810
|3 (4)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4885
|4 (2)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4630
|5 (5)
|Даниил Медведев (Россия)
|3375
|6 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|3055
|7 (6)
|Феликс Оже-Альяссим (Норвегия)
|2860
|8 (7)
|Александр Зверев (Германия)
|2700
|9 (9)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|2545
|10 (10)
|Тэйлор Фриц (Италия)
|2385
|11 (11)
|Кэмерон Норри (Великобритания)
|2320
|12 (12)
|Пабло Каррено-Буста (Испания)
|2270
|13 (14)
|Маттео Берреттини (Италия)
|2225
|14 (15)
|Янник Синнер (Италия)
|2220
|15 (13)
|Новак Джокович (Сербия)
|1970
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