Чемпионская гонка ATP. Алькарас – лидер, Медведев и Рублев – в топ-6

По итогам US Open Карлос Алькарас возглавил чемпионскую гонку ATP, которая определит, кто сыграет на итоговом турнире в Турине.

В Италию поедут восемь лучших игроков сезона. Алькарас и Рафаэль Надаль уже квалифицировались.

FedEx ATP Race To Turin

Положение на 12 сентября 2022

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