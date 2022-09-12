Чемпионская гонка ATP. Алькарас – лидер, Медведев и Рублев – в топ-6

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По итогам US Open Карлос Алькарас возглавил чемпионскую гонку ATP, которая определит, кто сыграет на итоговом турнире в Турине.

В Италию поедут восемь лучших игроков сезона. Алькарас и Рафаэль Надаль уже квалифицировались.

FedEx ATP Race To Turin

Положение на 12 сентября 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (3) Карлос Алькарас (Испания)* 6460
2 (1) Рафаэль Надаль (Испания)* 5810
3 (4) Каспер Рууд (Норвегия) 4885
4 (2) Стефанос Циципас (Греция) 4630
5 (5) Даниил Медведев (Россия) 3375
6 (8) Андрей Рублев (Россия) 3055
7 (6) Феликс Оже-Альяссим (Норвегия) 2860
8 (7) Александр Зверев (Германия) 2700
9 (9) Хуберт Хуркач (Польша) 2545
10 (10) Тэйлор Фриц (Италия) 2385
11 (11) Кэмерон Норри (Великобритания) 2320
12 (12) Пабло Каррено-Буста (Испания) 2270
13 (14) Маттео Берреттини (Италия) 2225
14 (15) Янник Синнер (Италия) 2220
15 (13) Новак Джокович (Сербия) 1970

 

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