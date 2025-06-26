Маррей о Дрэйпере: «Я не удивлен, что он сейчас так высоко, он блестяще играет»

Энди Маррей прокомментировал форму четвертой ракетки мира Джека Дрэйпера.

«Я не удивлен, что он сейчас так высоко. Я много тренировался с ним, когда он был моложе, и он очень хорош. Он блестяще играет. Он крупный парень, левша, с сильным форхендом и очень стабильным бэкхендом. И он очень хорошо двигается для своего роста.

У него было много проблем со здоровьем и травм. Но в этом году он был в форме большую часть сезона, и его рейтинг сейчас отражает то, где он должен быть и где он заслуживает быть.

Я стараюсь ничего не советовать игрокам публично. Потому что когда я играл на «Уимблдоне» первые пару раз, было очень тяжело из-за того, что бывшие британские первые ракетки или люди, за которыми я смотрел по телевизору, давали публичные комментарии моей игре.

И если я скажу, что Джеку надо что-то делать, то на «Уимблдоне» ему точно будут говорить: «Энди сказал, что тебе надо делать вот так». И иногда такие советы противоположны тому, что говорит тебе тренер. Но я, конечно же, поговорил бы с ним и его тренером лично», – сказал Маррей в интервью The Guardian.