Кириос о том, как изменил отношение к теннису: «Я был эгоистом. Но потом посмотрел на то, как подвожу близких, и решил, что больше так не хочу»

Австралиец Ник Кириос поделился, как справился с психологическими проблемами.

«Когда мне было очень тяжело психологически, я был эгоистом. Я такой: «Мне плохо, не хочу играть». Но потом я посмотрел на то, как подвожу близких, и решил, что больше так не хочу.

Я взглянул на свою карьеру. Подумал, что еще многое могу дать спорту. Вот и все. Я просто упорно тренировался, прикладывал все усилия: «Давай наберем прекрасную форму. Посмотрим, как пойдет».

А потом – не знаю. Конечно, победы помогают. В этом году я много выигрывал. Мотивация есть, тренироваться легко. Легче вставать по утрам, когда все идет хорошо.

Мне просто надоело подводить людей. Не знаю, просто так себя почувствовал. Сейчас я понимаю, что даю повод для гордости. Теперь обо мне не говорят столько негатива. Я просто хотел перевернуть ход событий. Вот, в принципе, и все. Я все время был подавлен, жалел себя. Я просто хотел все изменить».

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