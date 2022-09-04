US Open: Вероника Кудерметова — Онс Жабер прямая трансляция

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В матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису россиянка Вероника Кудерметова рано утром 5 сентября поборется за выход в четвертьфинал турнира с теннисисткой из Туниса Онс Жабер.

Матч будет завершать вечернюю программу на кортах Нью-Йорка. Он состоится на стадионе имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию матча Кудерметова – Онс Жабер болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Вероника Кудерметова вторая ракетка России и 18-я в мире. Судя по ее матчам на текущем турнире, она набрала отличную форму. Россиянка уже добилась своего высшего достижения, выйдя в четвертый круг US Open, но не собирается на этом останавливаться. Для победы над всеми своими соперницами Веронике пока хватало двух сетов. В первом круге она обыграла Донну Векич, во втором взяла верх над Мариной Заневской, а в третьем оказалась сильнее Дальмы Гальфи.

Онс Жабер соперница для Кудерметовой куда более высокого уровня. Спортсменка занимает пятую строчку мирового рейтинга. На Уимблдоне она в этом году дошла до финала, а на US Open выход в четвертый круг ее наивысшее достижение. На текущем турнире Онс испытала проблемы только в предыдущем матче с Шелби Роджерс, победа была одержана в трех сетах. Ранее своих соперниц она обыгрывала в двух партиях, в первом круге Мэдисон Бренгл, а во втором Элизабет Мандлик.

Ранее соперницы встречались трижды, и всякий раз Вероника брала верх, последний раз месяц назад на турнире в Сан-Хосе. Тем не менее букмекеры отдают небольшое преимущество Онс Жабер. «Лига Ставок» предлагает на ее победу коэффициент 1,79, успех россиянки оценивается коэффициентом 2,03.

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