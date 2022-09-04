Виктория Азаренко: «Тренеры манипулируют теннисистками направо и налево. Для Совета игроков это чуть ли не проблема №1»

Двукратная чемпионка «Больших шлемов» высказалась о том, что тренеры манипулируют молодыми игроками.

«Это очень деликатная тема, потому что вы не услышите этих историй, пока игроки сами их не расскажут. В туре это происходит направо и налево, что очень печально.

Наша задача – лучше обеспечивать безопасность. Для Совета игроков это чуть ли не проблема №1. Потому что мы видим этих уязвимых молодых девушек, которых тренеры используют в своих интересах в разных ситуациях.

Меня это очень расстраивает. У меня сын, и я не замечаю, чтобы такое часто случалось в мужском туре. А будь у меня дочь, у меня возник бы вопрос, захочет ли она играть в теннис, и меня бы это очень беспокоило.

Недавно вскрылась история Фионы Ферро. Иногда я не знаю, как выразить словами. Все, что можно сделать, – поддержать человека, спросить, что можно сделать, чем помочь.

Я восхищаюсь ее смелостью. Надеюсь, что из этой ситуации она выйдет сильнее и произошедшее не разрушит для нее теннис. Это очень, очень тяжелая тема.

Но нужно чаще ее поднимать, и в том числе это ваша работа: не выставлять напоказ, потому что это звучит очень странно, а проводить исследования, помогать людям открываться.

Надеюсь, что одну за другой мы сможем исключить подобные ситуации».

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