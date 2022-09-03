Ферро о том, что у них с бывшим тренером якобы был роман и он ее не насиловал: «Я не давала согласия»

Теги WTA Фиона Ферро Теннис

Экс-39-я ракетка мира Фиона Ферро прокомментировала свои обвинения в изнасилованиях и домогательствах в адрес бывшего тренера. Она написала заявление на Пьера Бутьера, обвинив его в сексуальном насилии в период, когда ей было 15-18 лет.

При этом юрист тренера заявила, что он «признает отношения, но отрицает принуждение. По его словам, у них бы роман».

В соцсетях Ферро написала по этому поводу: «Заявляю, что не давала согласия». Кроме того, она поблагодарила всех, кто ее поддержал, и добавила, что полностью доверяет французской системе правосудия.

Женский тур будет защищать игроков от тренеров. К этому привели рассказы о домогательствах и манипуляциях

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные