Ферро о том, что у них с бывшим тренером якобы был роман и он ее не насиловал: «Я не давала согласия»

Экс-39-я ракетка мира Фиона Ферро прокомментировала свои обвинения в изнасилованиях и домогательствах в адрес бывшего тренера. Она написала заявление на Пьера Бутьера, обвинив его в сексуальном насилии в период, когда ей было 15-18 лет.

При этом юрист тренера заявила, что он «признает отношения, но отрицает принуждение. По его словам, у них бы роман».

В соцсетях Ферро написала по этому поводу: «Заявляю, что не давала согласия». Кроме того, она поблагодарила всех, кто ее поддержал, и добавила, что полностью доверяет французской системе правосудия.

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