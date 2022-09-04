Кэмерон Норри: «В прошлом году я занял последнее место в фэнтези-футболе и проспорил полумарафон. Мне все еще нужно его пробежать»

Девятая ракетка мира Кэмерон Норри ответил, хотел ли когда-нибудь пробежать марафон.

«Может, после тенниса. Мне нравится бегать, но удается редко. Я считаю, что когда отдыхаю, то должен успокоиться и расслабиться, а не как года три назад: «Хорошо, отдохну, а завтра пойду немного побегаю».

Сейчас я поступаю правильнее и уже не так много бегаю. Я могу отдохнуть и, возможно, позаниматься чем-то другим, поиграть в гольф или типа того, а не бегать.

Не знаю. Я не слишком об этом задумывался, но я прилично бегаю, так что было бы здорово этим заняться, когда закончу с теннисом.

В прошлом году я занял последнее место в фэнтези-футболе в одной из своих лиг и проспорил полумарафон. Мне все еще нужно его пробежать. Надо выбрать подходящее время».

Кэмерон Норри: «Из-за размера моих легких врач спросил: «Ты глубоководный ныряльщик?» А я и понятия не имел, думал, они обыкновенные»

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