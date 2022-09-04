Ивашко впервые победил двух игроков топ-30 на одном турнире и второй раз вышел в 1/8 финала ТБШ

73-я ракетка мира в третьем круге обыграл №30 – 6:4, 3:6, 6:2, 6:3.

Ивашко восьмой раз в карьере обыграл соперника из топ-30 (при 28 поражениях). При этом US Open стал первым турниром, на котором он прошел двух игроков такого уровня – в предыдущем матче он обыграл №10 .

28-летний белорус второй раз в карьере вышел во вторую неделю «Большого шлема». Первый был на -2021.

Дальше Ивашко сыграет с или .

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