Ивашко впервые победил двух игроков топ-30 на одном турнире и второй раз вышел в 1/8 финала ТБШ

73-я ракетка мира Илья Ивашко в третьем круге US Open обыграл №30 Лоренцо Музетти – 6:4, 3:6, 6:2, 6:3.
Ивашко восьмой раз в карьере обыграл соперника из топ-30 (при 28 поражениях). При этом US Open стал первым турниром, на котором он прошел двух игроков такого уровня – в предыдущем матче он обыграл №10 Хуберта Хуркача.
28-летний белорус второй раз в карьере вышел во вторую неделю «Большого шлема». Первый был на «Уимблдоне»-2021.
Дальше Ивашко сыграет с Янником Синнером или Брэндоном Накашимой.
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