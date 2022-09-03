Норри о жалобах Руне на его подброс при подаче: «Ему даже лучше, если у меня проблемы с подбросом»

прокомментировал претензии в третьем круге (6:4, 6:2, 6:1). Датчанин жаловался судье, что британец слишком часто не мог с первого раз подбросить мяч для подачи.

– Нет, специально я так не делал. И, по-моему, ему даже лучше, если у меня проблемы с подбросом.

Я не слышал, что он сказал, но вроде бы претензия была, что я подбрасываю мяч и судья останавливает секундомер на подаче.

Не знаю. Да, это может раздражать на приеме, но все было не так страшно. Пару раз перебросил, и я бы сказал, что это для него даже лучше. И я это не специально делал.

– Вы заметили, что он об этом говорил?

– По-моему, был всего один раз. Он один раз что-то сказал, и на этом все. Так что я не особо переживал. Ничего страшного.

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