Руне обвинил Норри в том, что он тянет время при помощи подброса на подаче

19-летний обвинил в затяжке времени в третьем круге . В последнем гейме второго сета Руне сказал судье, что Норри специально выполняет плохой подброс и снова ловит мяч – чтобы у него было побольше времени.

«Можно я кое-что скажу? На секундомере – 5-6 секунд. Потом время кончается, он бросает мяч – и снова ловит. Каждый раз. И мне приходится снова готовиться к приему. Каждый раз.

Сколько раз ты это видел? (Судья говорит, что один). Ты смеешься? Ты смеешься? Всего один раз? Ты смеешься?»

Также он спрашивал: «Ты, правда, думаешь, что он не специально это делает?»

Кроме того, он жестом требовал, чтобы судья следил за Норри.

Вскоре после этого датчанин проиграл сет, и счет стал 2:0 в пользу Норри.

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