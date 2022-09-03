Норри вышел во вторую неделю на втором «Шлеме» в карьере и подряд

Девятая ракетка мира Кэмерон Норри в третьем круге US Open обыграл 19-летнего Хольгера Руне – 7:5, 6:4, 6:1.
Норри второй раз вышел во вторую неделю «Большого шлема». Первый был на «Уимблдоне»-2022, где он добрался до полуфинала.
Со старта прошлого сезона Норри провел 144 матча (на всех уровнях) и одержал 100-ю победу. Он вышел в финал на 10 турнирах (до этого за всю карьеру – на одном) и взял четыре титула – включая «Мастерс» в Индиан-Уэллс. В рейтинге он поднялся с 74-й строчки в топ-10.
За четвертьфинал US Open британец поборется с Андреем Рублевым или Денисом Шаповаловым.
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