Норри вышел во вторую неделю на втором «Шлеме» в карьере и подряд

Девятая ракетка мира в третьем круге обыграл 19-летнего – 7:5, 6:4, 6:1.

Норри второй раз вышел во вторую неделю «Большого шлема». Первый был на -2022, где он добрался до полуфинала.

Со старта прошлого сезона Норри провел 144 матча (на всех уровнях) и одержал 100-ю победу. Он вышел в финал на 10 турнирах (до этого за всю карьеру – на одном) и взял четыре титула – включая «Мастерс» в Индиан-Уэллс. В рейтинге он поднялся с 74-й строчки в топ-10.

За четвертьфинал US Open британец поборется с или .

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