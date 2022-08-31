Синнер о пятисетовой победе на старте US Open: «Для меня важно играть пятисетовики. Я люблю длинные матчи»

Янник Синнер прокомментировал победу над Даниэлем Альтмайером в первом круге US Open. Итальянец победил 5:7, 6:2, 6:1, 3:6, 6:1 и второй год подряд вышел во второй круг в Нью-Йорке.

«На любом турнире тяжело играть стартовый матч, особенно здесь, когда я знаю, что могу выступить хорошо. Были моменты, когда у меня получалось, и моменты, когда я мог бы сыграть лучше, но в первом круге всегда очень сложно.

Были довольно веселые розыгрыши, но были и моменты, когда я не мог поймать ритм. Еще было сложно играть из-за ветра. Как я уже сказал, я просто рад, что добился такого результата и постараюсь как можно лучше восстановиться.

Для меня важно играть пятисетовики, мне нравится такой формат. Как сегодня, матчи могут получаться долгими, но я люблю оставаться на корте. Возвращение в Нью-Йорк для меня всегда особенный момент. Это первый «Большой шлем», где я прошел квалификацию, поэтому он выделяется на фоне остальных».

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