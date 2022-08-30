Рыбакина впервые с 2019-го уступила в первом круге «Большого шлема». После победы на «Уимблдоне» она проиграла половину матчей

Чемпионка «Уимблдона» Елена Рыбакина в первом круге US Open уступила 131-й ракетке мира Кларе Бюрель – 4:6, 4:6.
Представительница Казахстана впервые с US Open-2019 проиграла в первом круге «Большого шлема». В целом она 13-й раз сыграла в основной сетке ТБШ и всего третий раз вылетела после первого же матча.
После победы на «Уимблдоне» Рыбакина провела восемь матчей и потерпела четыре поражения.
Бюрель, в свою очередь, впервые в карьере обыграла соперницу из топ-30. В основную сетку US Open француженка вышла из квалификации, по ходу которой отыграла пять матчболов.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе