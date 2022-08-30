Рыбакина впервые с 2019-го уступила в первом круге «Большого шлема». После победы на «Уимблдоне» она проиграла половину матчей

Чемпионка в первом круге уступила 131-й ракетке мира – 4:6, 4:6.

Представительница Казахстана впервые с US Open-2019 проиграла в первом круге «Большого шлема». В целом она 13-й раз сыграла в основной сетке ТБШ и всего третий раз вылетела после первого же матча.

После победы на «Уимблдоне» Рыбакина провела восемь матчей и потерпела четыре поражения.

Бюрель, в свою очередь, впервые в карьере обыграла соперницу из топ-30. В основную сетку US Open француженка вышла из квалификации, по ходу которой отыграла пять матчболов.

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