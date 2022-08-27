US Open. Расписание 1-го дня. Турнир начнут Медведев, Хачанов, Касаткина, Кудерметова, Циципас, Кириос, Маррей, Серена

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US Open опубликовал расписание первого игрового дня, 29 августа.

Матчи начнутся в 18:00 по Москве на всех кортах, кроме центрального. Вечерняя сессия на двух главных кортах стартует в 02:00 по Москве.

Стадион Артура Эша – начало матчей в 19:00

Стадион Луи Армстронга

Турнир начнут еще восемь россиян.

Людмила Самсонова четвертым запуском на Корте №7 сыграет с Сарой Бейлек.

Первым запуском на Корте №8 Вероника Кудерметова (18) встретится с Донной Векич.

Евгения Родина проведет первый матч с июня 2019-го. Она поборется с Мартиной Тревисан (27) третьим запуском на Корте №11.

Дарья Касаткина (10) сыграет с Хэрриет Дарт третьим запуском на Корте №12.

Карен Хачанов (27) встретится с Денисом Кудлой третьим запуском на Корте №13.

Первым запуском на Корте №14 сыграют Анна Калинская и Ребекка Петерсон.

Четвертым запуском на тот же корт выйдут Элина Аванесян и Александра Крунич.

Камилла Рахимова встретится с Каролин Гарсия (17) первым запуском на Корте №17.

Полностью расписание здесь.

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