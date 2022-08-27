US Open. Расписание 1-го дня. Турнир начнут Медведев, Хачанов, Касаткина, Кудерметова, Циципас, Кириос, Маррей, Серена

опубликовал расписание первого игрового дня, 29 августа.

Матчи начнутся в 18:00 по Москве на всех кортах, кроме центрального. Вечерняя сессия на двух главных кортах стартует в 02:00 по Москве.

Стадион Артура Эша – начало матчей в 19:00

(1) – ;

Леолия Жанжан – (12);

– ;

(23) – .

Стадион Луи Армстронга

(24) – ;

(7) – ;

(20) – ;

(4) – Даниэль Элахи Галан;

(14) – .

Турнир начнут еще восемь россиян.

четвертым запуском на Корте №7 сыграет с Сарой Бейлек.

Первым запуском на Корте №8 (18) встретится с .

проведет первый матч с июня 2019-го. Она поборется с (27) третьим запуском на Корте №11.

(10) сыграет с Хэрриет Дарт третьим запуском на Корте №12.

(27) встретится с третьим запуском на Корте №13.

Первым запуском на Корте №14 сыграют и .

Четвертым запуском на тот же корт выйдут и .

встретится с (17) первым запуском на Корте №17.

Полностью расписание здесь.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе