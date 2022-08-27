US Open. Расписание 1-го дня. Турнир начнут Медведев, Хачанов, Касаткина, Кудерметова, Циципас, Кириос, Маррей, Серена

US Open опубликовал расписание первого игрового дня, 29 августа.
Матчи начнутся в 18:00 по Москве на всех кортах, кроме центрального. Вечерняя сессия на двух главных кортах стартует в 02:00 по Москве.
Стадион Артура Эша – начало матчей в 19:00
- Даниил Медведев (1) – Стефан Козлов;
- Леолия Жанжан – Кори Гауфф (12);
- Данка Ковинич – Серена Уильямс;
- Ник Кириос (23) – Танаси Коккинакис.
Стадион Луи Армстронга
- Франсиско Серундоло (24) – Энди Маррей;
- Симона Халеп (7) – Дарья Снигур;
- Мэдисон Киз (20) – Даяна Ястремская;
- Стефанос Циципас (4) – Даниэль Элахи Галан;
- Лейла Фернандес (14) – Осиан Доден.
Турнир начнут еще восемь россиян.
Людмила Самсонова четвертым запуском на Корте №7 сыграет с Сарой Бейлек.
Первым запуском на Корте №8 Вероника Кудерметова (18) встретится с Донной Векич.
Евгения Родина проведет первый матч с июня 2019-го. Она поборется с Мартиной Тревисан (27) третьим запуском на Корте №11.
Дарья Касаткина (10) сыграет с Хэрриет Дарт третьим запуском на Корте №12.
Карен Хачанов (27) встретится с Денисом Кудлой третьим запуском на Корте №13.
Первым запуском на Корте №14 сыграют Анна Калинская и Ребекка Петерсон.
Четвертым запуском на тот же корт выйдут Элина Аванесян и Александра Крунич.
Камилла Рахимова встретится с Каролин Гарсия (17) первым запуском на Корте №17.
Полностью расписание здесь.