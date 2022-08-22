US Open. 15 игроков из России выступят в квалификации

Прошла жеребьевка квалификации US Open, которая стартует завтра.
В мужской сетке за место в основе поборются три россиянина.
- Александр Шевченко – Факундо Менья (Аргентина, 27)
- Роман Сафиуллин (6) – Флавио Коболли (Италия)
- Павел Котов (12) – Фелипе Мелигени (Бразилия)
Полностью сетка здесь.
У женщин борьбу за выход в основную сетку начнут 12 россиянок.
- Камилла Рахимова (6) – Ралука Сербан (Кипр)
- Виталия Дьяченко (19) – Сюзан Ламенс (Нидерланды)
- Эрика Андреева (27) – Деа Хердзелаш (Босния и Герцеговина)
- Анастасия Захарова – Су Джон Чан (Южная Корея)
- Варвара Флинк – Панна Удварди (Венгрия, 3)
- Анастасия Гасанова – Река-Лука Яни (Венгрия, 30)
- Анастасия Тихонова – Уитни Осигве (США, WC)
- Элина Аванесян – Лаура Пигосси (Бразилия, 10)
- Анастасия Комардина – Янина Викмайер (Бельгия)
- Анна Блинкова – Оксана Селехметьева
- Марина Мельникова – Хизер Уотсон (Великобритания)
Полностью сетка здесь.
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