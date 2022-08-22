US Open. 15 игроков из России выступят в квалификации

Прошла жеребьевка квалификации US Open, которая стартует завтра.

В мужской сетке за место в основе поборются три россиянина.

Полностью сетка здесь.

У женщин борьбу за выход в основную сетку начнут 12 россиянок.

Камилла Рахимова (6) – Ралука Сербан (Кипр)

Виталия Дьяченко (19) – Сюзан Ламенс (Нидерланды)

Эрика Андреева (27) – Деа Хердзелаш (Босния и Герцеговина)

Анастасия Захарова – Су Джон Чан (Южная Корея)

Варвара Флинк – Панна Удварди (Венгрия, 3)

Анастасия Гасанова – Река-Лука Яни (Венгрия, 30)

Анастасия Тихонова – Уитни Осигве (США, WC)

Элина Аванесян – Лаура Пигосси (Бразилия, 10)

Анастасия Комардина – Янина Викмайер (Бельгия)

Анна Блинкова – Оксана Селехметьева

Марина Мельникова – Хизер Уотсон (Великобритания)

Полностью сетка здесь.

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