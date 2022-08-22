US Open. 15 игроков из России выступят в квалификации

Теги Виталия Дьяченко Варвара Флинк Марина Мельникова Роман Сафиуллин Анна Блинкова Анастасия Комардина Камилла Рахимова Анастасия Тихонова Павел Котов Анастасия Гасанова Эрика Андреева Анастасия Захарова Элина Аванесян Оксана Селехметьева Александр Шевченко Теннис

Прошла жеребьевка квалификации US Open, которая стартует завтра.

В мужской сетке за место в основе поборются три россиянина.

Полностью сетка здесь.

У женщин борьбу за выход в основную сетку начнут 12 россиянок.

  • Камилла Рахимова (6) – Ралука Сербан (Кипр)
  • Виталия Дьяченко (19) – Сюзан Ламенс (Нидерланды)
  • Эрика Андреева (27) – Деа Хердзелаш (Босния и Герцеговина)
  • Анастасия Захарова – Су Джон Чан (Южная Корея)
  • Варвара Флинк – Панна Удварди (Венгрия, 3)
  • Анастасия Гасанова – Река-Лука Яни (Венгрия, 30)
  • Анастасия Тихонова – Уитни Осигве (США, WC)
  • Элина Аванесян – Лаура Пигосси (Бразилия, 10)
  • Анастасия Комардина – Янина Викмайер (Бельгия)
  • Анна Блинкова – Оксана Селехметьева
  • Марина Мельникова – Хизер Уотсон (Великобритания)

Полностью сетка здесь.

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