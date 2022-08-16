Давидович-Фокина о матче с Кириосом: «Он шоумен, и я уверен, что матч будет интересным»

37-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина прокомментировал матч против в первом круге в Цинциннати.

«Я всегда говорю, что предпочитаю играть на больших стадионах. На них я всегда прибавляю. Кириос – шоумен, и я уверен, что матч будет интересным.

Он сейчас очень хорошо играет, он сейчас жжет. Конечно, будет непросто, но я полностью выложусь. Постараюсь создать ему проблемы на подаче, показать свой максимум. Посмотрим.

Думаю, болельщикам стоит прийти на матч, он будет интересным».

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