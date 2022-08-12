Кириос о туалетном перерыве Хуркача: «Никому, #####, не нужно переодеваться в 15 градусов»

Австралиец Ник Кириос пожаловался на туалетный перерыв, который взял перед решающим сетом в четвертьфинале «Мастерса» в Монреале.

Кириос сразу же проиграл свою подачу, сделав две двойных ошибки.

«Я не понимаю, почему ему нужно было переодеваться. Мне не было нужно. Никому не нужно переодеваться. Никому.

И что мне делать? У меня болела мышца живота, я разогрелся, а потом пришлось сидеть пять минут. Что мне делать?

Мы не машины, #####, бро. Мы не можем постоянно стартовать и начинать, стартовать и начинать».

По ходу гейма при счете 0:3 Кириос говорил ложе: «Никому, #####, не нужно переодеваться в 15 градусов. 15 градусов, #####».

При счете 1:4 Кириос продолжил говорить и спросил судью: «И какое правило? Тебе дают две дополнительных минуты, чтобы переодеться? Зачем?».

По правилам на туалетный перерыв дается три минуты и еще две дополнительных, если игрок переодевается.

Ходить в туалет обязательно, когда берешь туалетный перерыв – за этим в теннисе следят судьи. Да, все настолько нелепо

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