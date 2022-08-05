Монреаль (ATP). Медведев может стартовать матчем против Кириоса, Рублев попал в четверть с Алькарасом и Хачановым

Стала известна сетка «Мастерса» в Монреале, который пройдет на следующей неделе.

Действующий чемпион и первая ракетка мира Даниил Медведев стартует со второго круга и встретится с победителем матча между и .

В четверти сетки Медведева вторым топ-сеяным стал (8), стартующий против или , обыгравшего поляка в Вашингтоне.

Во второй четверти сетки посев возглавили (4) и .

В третьей четверти (3) и (7) стартуют против победителей встреч между квалифаерами.

Там же поборется с .

(5) внизу сетки начнет матчем против или . (2) стартует против или .

В этой четверти встретится с , а поборется с (10).

Полностью сетка здесь.

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