Монреаль (ATP). Медведев может стартовать матчем против Кириоса, Рублев попал в четверть с Алькарасом и Хачановым

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Стала известна сетка «Мастерса» в Монреале, который пройдет на следующей неделе.

Действующий чемпион и первая ракетка мира Даниил Медведев стартует со второго круга и встретится с победителем матча между Ником Кириосом и Себастьяном Баесом.

В четверти сетки Медведева вторым топ-сеяным стал Хуберт Хуркач (8), стартующий против Стэна Вавринки или Эмиля Руусувуори, обыгравшего поляка в Вашингтоне.

Во второй четверти сетки посев возглавили Каспер Рууд (4) и Феликс Оже-Альяссим.

В третьей четверти Стефанос Циципас (3) и Янник Синнер (7) стартуют против победителей встреч между квалифаерами.

Там же Аслан Карацев поборется с Максимом Кресси.

Андрей Рублев (5) внизу сетки начнет матчем против Филипа Краиновича или Дэна Эванса. Карлос Алькарас (2) стартует против Томми Пола или Вашека Поспишила.

В этой четверти Карен Хачанов встретится с Франсиско Серундоло, а Энди Маррей поборется с Тэйлором Фрицем (10).

Полностью сетка здесь.

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