Монреаль (ATP). Медведев может стартовать матчем против Кириоса, Рублев попал в четверть с Алькарасом и Хачановым

Стала известна сетка «Мастерса» в Монреале, который пройдет на следующей неделе.
Действующий чемпион и первая ракетка мира Даниил Медведев стартует со второго круга и встретится с победителем матча между Ником Кириосом и Себастьяном Баесом.
В четверти сетки Медведева вторым топ-сеяным стал Хуберт Хуркач (8), стартующий против Стэна Вавринки или Эмиля Руусувуори, обыгравшего поляка в Вашингтоне.
Во второй четверти сетки посев возглавили Каспер Рууд (4) и Феликс Оже-Альяссим.
В третьей четверти Стефанос Циципас (3) и Янник Синнер (7) стартуют против победителей встреч между квалифаерами.
Там же Аслан Карацев поборется с Максимом Кресси.
Андрей Рублев (5) внизу сетки начнет матчем против Филипа Краиновича или Дэна Эванса. Карлос Алькарас (2) стартует против Томми Пола или Вашека Поспишила.
В этой четверти Карен Хачанов встретится с Франсиско Серундоло, а Энди Маррей поборется с Тэйлором Фрицем (10).
Полностью сетка здесь.
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