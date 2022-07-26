Кафельников о натурализации Рыбакиной и других игроков: «Мы растим и предоставляем. А им остается только выйти на рынок и их купить»

Евгений Кафельников высказался о причастности ФТР к победе Елены Рыбакиной на «Уимблдоне». До 2018 года Рыбакина представляла Россию, но теперь выступает под флагом Казахстана.

«Деньги правят миром. Когда у кого-то есть неограниченная возможность их тратить, то на расходы они не обращают внимания. Тут Казахстан в беспроигрышной ситуации. Мы растим и предоставляем. А им остается только выйти на рынок и их купить. Хорошо это или плохо, мне трудно говорить.

Она москвичка, выросла в этом городе, родители до сих пор в нем живут. Ни в коем случае нельзя занижать заслуги России. Они абсолютно эквивалентны тем заслугам, которые ей на более позднем этапе оказал Казахстан. Ситуация была проста до банальности. Президент Федерации тенниса Казахстана – один из богатейших людей страны, у которого состояние – несколько миллиардов евро. Чтобы вырастить игрока с нуля, нужен титанический труд. Никто не хочет этим заниматься. Проще ему прийти к Шамилю Анвяровичу...

Только Тарпищев знает, какие отношения у него были и есть с господином Утемуратовым. Сколько примеров было! Шведова, Щукин, Королев, Кукушкин, Путинцева, Бублик, Рыбакина. Все эти игроки выросли в России. Суть в том, что мы подготавливаем очень квалифицированные... Меня все ругают за это слово, но я его еще раз повторю – продукты», – цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Босс российского тенниса сказал, что чемпионка «Уимблдона» Рыбакина – «наш продукт». Смешно

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