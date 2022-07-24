Маттео Берреттини: «Я был очень близок к титулу, но это теннис. Пара мячей улетели в аут буквально на несколько сантиметров»

15-я ракетка мира Маттео Берреттини прокомментировал поражение от №5 Каспера Рууда в финале турнира в Гштааде – 6:4, 6:7, 2:6.

«Я был очень близок к титулу, но это теннис. Пара мячей улетели в аут буквально на несколько сантиметров. Должен сказать, что в какой-то момент он стал играть лучше – и импульс игры немного изменился.

Горжусь этой неделей и тем, как боролся на протяжении всего турнира, но сейчас трудно не думать о финале. Нелегко говорить после такого тяжелого поражения, но поздравляю Каспера и его команду. Ты проводишь прекрасный сезон с финалом «Ролан Гаррос» и множеством побед», – сказал Берреттини на церемонии награждения.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе