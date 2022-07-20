Горан Иванишевич: «Скорее мне дадут wild card, и я выиграю турнир в Умаге, чем Джоковича пустят на US Open»

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Тренер Новака Джоковича Горан Иванишевич оценил шансы серба на участие в US Open.

«Не знаю насчет US Open, это сложно. Скорее мне дадут wild card, и я выиграю турнир в Умаге, чем его пустят на US Open. США закрыты для непривитых, сейчас он не может въехать в страну. А с самим турниром никаких проблем нет».

Также Иванишевич прокомментировал, как для чемпиона «Уимблдона» складывается год в целом.

«Этот год катастрофический, очень плохой и трудный. И решение ATP лишить «Уимблдон» очков, на мой взгляд, совершенно безумное и неправильное. Но для него это важная победа, она была ему необходима, он показал, что он безоговорочно лучший игрок на траве. Победа нужнее всего в самые трудные моменты. В тот момент показал лучший теннис».

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