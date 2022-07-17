Мартич о победе над Данилович в финале в Лозанне: «Я была на ее матче в квалификации и сказала своему агенту: «Думаю, эта девушка станет отличным игроком»

Петра Мартич прокомментировала победу над Ольгой Данилович в финале турнира в Лозанне. Хорватка победила 6:4, 6:2 и взяла первый титул с 2019 года.

«Трудно описать, что я сейчас чувствую. Это просто потрясающе.

Думаю, я играла довольно стабильно от начала и до конца. Вчера и в предыдущих матчах у меня это не получалось – было много шероховатостей. Сегодня я старалась держать форму и не давать ей вернуться в игру».

Также она высказалась о 21-летней Данилович, которая вышла в финал из квалификации.

«Когда я приехала сюда, в Лозанну, уже началась квалификация. Я пришла на центральный корт, где первый матч проводила Ольга. Я была со своим агентом и сказала ей: «Думаю, эта девушка станет отличным игроком», даже так – я думаю, она уже отличный игрок.

Ты уже побеждала на этом уровне, обыгрывала меня раньше и добивалась хороших результатов, и для тебя это только начало».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе