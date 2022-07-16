Крунич о победе над Путинцевой: «Я не позволила сопернице затянуть игру и показать ее мастерство»

Сербка Александра Крунич прокомментировала выход в финал турнира в Будапеште. Сегодня она обыграла прошлогоднюю чемпионку Юлию Путинцеву (6:2, 6:2).

«Я не позволила сопернице затянуть игру, удлинить розыгрыши и показать ее мастерство. Я старалась первой действовать агрессивно и диктовать ход игры.

Хорошая игра поможет мне остаться на этом уровне и прибавлять. Я рада выйти в финал, но в первую очередь я здесь благодаря своей игре. Так что это, безусловно, главное, и я просто сосредоточусь на поддержании этого уровня, тогда, надеюсь, у меня будет больше таких финалов».

Теперь она поборется с .

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