Бывший тренер Джоковича: «Новак хочет дойти до 30 титулов на ТБШ. Так что следующие пять лет он будет играть»

Бывший тренер Новака Джоковича Богдан Обрадович назвал цель 21-кратного чемпиона «Больших шлемов».

«Я разговаривал с Новаком, когда ему было 9 лет, именно тогда мы впервые встретились. Потом, когда ему было 13 лет, мы начали постоянно сотрудничать и работали вместе в течение долгих 18 лет.

Он говорил мне каждый раз, я знаю его задумку: он хочет дойти до 30. Вот чего хочет Новак. Так что следующие пять лет он будет играть. В следующие пять лет у него будет, наверное, 20 шансов дойти до 30 титулов. Посмотрим»,

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