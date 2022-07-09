Надаль о травме мышц живота: «Обидно, ведь я был в привилегированном положении – играл хорошо и был в полуфинале такого важного турнира, как «Уимблдон»

Рафаэль Надаль прокомментировал то, снялся с полуфинала «Уимблдона». Испанец по ходу турнира получил травму мышц живота.

«Обидно, ведь я был в привилегированном положении – играл хорошо и был в полуфинале такого важного турнира, как «Уимблдон».

Но в конце концов, не остается ничего другого, кроме как смотреть вперед, сохраняя позитивный настрой.

Я понимаю, что произошло, но всегда хочется играть и стараться дойти до конца. Я довольно спокойный человек и стараюсь смотреть на вещи рационально и с точки зрения логики».

Надаль снялся с полуфинала «Уимблдона» – из-за надрыва мышц живота. Понял, что не сможет взять титул

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