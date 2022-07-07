Впервые за 30 лет полуфинал «Шлема» не состоялся из-за травмы

снялся с «Уимблдона» до полуфинала против .

Последний раз полуфинал мужского «Большого шлема» не состоялся из-за травмы на Australian Open-1992, когда Рихард Крайчек снялся до матча против .

На «Уимблдоне» такое случилось впервые с 1895-го.

При этом за последние 30 лет неоднократно полуфиналы ТБШ заканчивались отказом по ходу матча.

Надаль снялся с полуфинала «Уимблдона». У него надрыв мышц живота и он не верит, что сможет взять титул

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