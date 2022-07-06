Томлянович об обвинениях в нападении в адрес Кириоса: «Со мной он ничего подобного не делал»

44-я ракетка мира возмутилась вопросу о после поражения в четвертьфинале .

Вчера появилась информация о том, что бывшая девушка обвинила Кириоса в нападении. Томлянович тоже встречалась с австралийцем, и ее спросили, не сталкивалась ли она с проявлениями домашнего насилия с его стороны.

«Довольно неприятно, что после почти двухчасового четвертьфинала журналист решил первым делом спросить меня об этом, а потом не задал ни одного вопроса о матче. И все заголовки теперь об этом», – написала Томлянович в твиттере.

На вопрос она ответила:

«Я не в курсе того, что говорят. Наши отношения уже довольно давно закончились, и я всегда старалась не разглашать свои личные дела. Хочется и сейчас этого не делать.

Конечно, я против домашнего насилию. Надеюсь, вопрос решится. Но со мной он ничего подобного не делал».

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