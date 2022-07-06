Томлянович об обвинениях в нападении в адрес Кириоса: «Со мной он ничего подобного не делал»

44-я ракетка мира Айла Томлянович возмутилась вопросу о Нике Кириосе после поражения в четвертьфинале «Уимблдона».
Вчера появилась информация о том, что бывшая девушка обвинила Кириоса в нападении. Томлянович тоже встречалась с австралийцем, и ее спросили, не сталкивалась ли она с проявлениями домашнего насилия с его стороны.
«Довольно неприятно, что после почти двухчасового четвертьфинала журналист решил первым делом спросить меня об этом, а потом не задал ни одного вопроса о матче. И все заголовки теперь об этом», – написала Томлянович в твиттере.
На вопрос она ответила:
«Я не в курсе того, что говорят. Наши отношения уже довольно давно закончились, и я всегда старалась не разглашать свои личные дела. Хочется и сейчас этого не делать.
Конечно, я против домашнего насилию. Надеюсь, вопрос решится. Но со мной он ничего подобного не делал».
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