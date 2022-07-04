Гоффен после выхода в 1/4 финала «Уимблдона»: «Прошлый год оказался очень тяжелым из-за травм, но я упорно боролся, чтобы вернуться на свой лучший уровень»

Бывшая седьмая ракетка мира прокомментировал победу над в 1/8 финала – 7:6, 5:7, 5:7, 6:4, 7:5 за 4 часа 36 минут.

«Это была потрясающая битва, приходилось постоянно оставаться включенным в матч.

Сразу после матчбола я был морально опустошен, потому что нужно было все время оставаться свежим, чтобы держать свою подачу, бороться, чтобы отыграться после упущенного третьего сета. Было тяжело.

На корте была потрясающая атмосфера, еще один напряженный матч против Фрэнсиса, поэтому я очень рад снова выйти в четвертьфинал.

Это так много для меня значит. Прошлый год оказался очень тяжелым из-за травм. Были трудности на корте, но в этом году я вернулся сильнее. Я упорно боролся, чтобы вернуться на свой лучший уровень.

Я не играл на «Уимблдоне» с 2019 года, так что снова хорошо выступить на покрытии, которое люблю, на турнире, который я люблю, и снова выиграть четыре матча – это просто невероятно».

Прошлогодний «Уимблдон» бельгиец пропустил из-за травмы голеностопа, а с августа по январь не играл из-за проблем с коленом. Он повторил свой лучший результат на травяном «Большом шлеме» – четвертьфинал-2019.

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