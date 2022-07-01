Брэндон Накашима: «Выход в третий круг «Ролан Гаррос» сильно укрепил мою уверенность. Просто как осознание, что я могу конкурировать с топами на ТБШ»

поделился эмоциями после победы над на (6:2, 4:6, 6:1, 7:6).

«Потрясающее чувство. Играть против теннисиста такого высокого уровня на одном из крупнейших турниров – что может быть лучше. Атмосфера на трибунах была отличная. Я доволен своей игрой и с нетерпением жду следующего матча.

С каждым матчем я чувствую, что моя игра развивается в верном направлении. Я многому учусь в этих матчах, независимо от побед и поражений. Я думаю, что выход в третий круг в Париже сильно укрепил мою уверенность. Просто как осознание, что я могу конкурировать с топ-игроками на «Больших шлемах». Выход в третий круг здесь – еще один шаг в верном направлении».

За выход во вторую неделю американец поборется с Даниэлем Элахи Галаном.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе