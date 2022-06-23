Баутиста-Агут о победе над Медведевым: «Против него нужно быть уверенным, что ты можешь выиграть. На прошлой неделе мне этого не хватило»

прокомментировал победу над – 6:3, 6:2 в четвертьфинале на Мальорке.

«Чтобы обыграть Даниила, нужно показать очень хороший теннис. Он №1 в мире, последний чемпион на Мальорке. Он обыграл меня несколько дней назад.

Я провел очень цельный матч. В этот раз я сыграл более убедительно, бил сильно, очень стабильно.

Против Медведева нужно быть уверенным, что ты можешь победить. На прошлой неделе мне этого не хватило. А сегодня я был очень уверен.

Я знал, что если проведу хороший матч, у меня будут шансы. Так и получилось».

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