Баутиста-Агут о победе над Медведевым: «Против него нужно быть уверенным, что ты можешь выиграть. На прошлой неделе мне этого не хватило»

Роберто Баутиста-Агут прокомментировал победу над Даниилом Медведевым – 6:3, 6:2 в четвертьфинале на Мальорке.
«Чтобы обыграть Даниила, нужно показать очень хороший теннис. Он №1 в мире, последний чемпион на Мальорке. Он обыграл меня несколько дней назад.
Я провел очень цельный матч. В этот раз я сыграл более убедительно, бил сильно, очень стабильно.
Против Медведева нужно быть уверенным, что ты можешь победить. На прошлой неделе мне этого не хватило. А сегодня я был очень уверен.
Я знал, что если проведу хороший матч, у меня будут шансы. Так и получилось».
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