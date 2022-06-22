Лисицки впервые с 2018-го вышла в четвертьфинал WTA

Сабин Лисицки (WC) обыграла Грет Миннен во втором круге турнира в Бад-Хомбурге (6:3, 2:6, 6:2).

Финалистка «Уимблдона»-2013 вышла в четвертьфинал на уровне WTA впервые с февраля 2018 года.

В Бад-Хомбурге она проводит второй турнир WTA в этом сезоне. На прошлой неделе она прошла первый круг квалификации в Берлине.

Теперь немка поборется с Каролин Гарсия.

В ноябре 2017-го Лисицки перенесла операцию на колене, в марте 2018-го – длительную травму стопы. В 2019-м она переболела мононуклеозом. В ноябре 2020-го она перенесла еще одну операцию, так как порвала переднюю крестообразную связку колена.

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