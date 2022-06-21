Лисицки одержала первую победу в основной сетке WTA с 2018 года

(WC) обыграла Тамару Корпач (LL) в первом круге турнира в Бад-Хомбурге (6:4, 7:6).

Для финалистки «Уимблдона»-2013 это первая победа в основной сетке WTA с сентября 2018 года.

Она проводит второй турнир WTA в нынешнем сезоне. На прошлой неделе она прошла первый круг квалификации в Берлине.

Теперь Лисицки поборется с Грет Миннен.

В ноябре 2017-го Лисицки перенесла операцию на колене, в марте 2018-го – длительную травму стопы. В 2019-м она переболела мононуклеозом. В ноябре 2020-го она перенесла еще одну операцию, так как порвала переднюю крестообразную связку колена.

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