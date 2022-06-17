Шаповалов обвинил Queen’s Club в дискриминации за то, что там не разрешают тренироваться женщинам

Денис Шаповалов раскритиковал турнир Queen’s Club за то, что на местных кортах не разрешают тренироваться игрокам WTA. На этой неделе там проходит турнир ATP 500.

Его девушка Мирьям Бьорклунд на следующей неделе сыграет в квалификации «Уимблдона».

«Иронично, что Queen’s Club назван в честь влиятельной, экстраординарной женщины, но при этом открыто дискриминирует профессиональных теннисисток, не позволяя им тренироваться в клубе, когда им нужно готовиться к «Уимблдону».

Пришло время пересмотреть эту политику», – написал Шаповалов.

Отметим, что Queen’s Club назван в честь королевы Виктории.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе