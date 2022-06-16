Кудерметова о том, как проиграла Самсоновой сет с 4:0: «Начала играть очень медленно. А если на траве замедляешься, то проигрываешь»

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Вероника Кудерметова прокомментировала победу над Людмилой Самсоновой во втором круге в Берлине – 6:3, 6:7, 6:1. Россиянка объяснила, что случилось втором сете, в котором она вела 4:0 и имела матчбол при счете 5:4.

«Я начала играть очень медленно. Дала ей очень много шансов и начала допускать очень много ошибок.

На этом покрытии нужно играть агрессивно. Если замедляешься, то проигрываешь. В третьем сете я снова начала входить в корт и по возможности играть агрессивно».

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