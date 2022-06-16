Ион Цириак: «Надаль – лучший. Ни Джокович, ни Федерер не дотягивают до его уровня»

Бывший менеджер и бывший владелец турнира в Мадриде Ион Цириак назвал величайшим теннисистом в истории.

«Рафаэль Надаль – лучший. Ни Новак Джокович, ни не дотягивают до его уровня.

В матче с Джоковичем на «Ролан Гаррос» Надаль играл очень-очень хорошо. Одержать такую победу над Джоковичем, первой ракеткой мира... Нет, Надаль навсегда будет первым. Его нельзя сравнивать ни с Джоковичем, ни с Федерером.

Ни в нашей время, ни при жизни наших детей никто не выиграет один «Большой шлем» 14 раз. Или 15. Ведь я уверен, что он постарается взять и в следующем году».

Цириак ел стекло, заработал миллиард и называл Серену толстой

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