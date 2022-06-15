Ник Кириос: «В топ-100 есть люди, которые не умеют играть на траве и харде. И это не наезд на Каспера Рууда»

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Австралиец Ник Кириос прокомментировал то, что травяной сезон длится всего пять недель.

«Европейцы могут весь год играть на грунте и закончить сезон 70-м в мире. И им даже не нужно уезжать из Европы. А австралийцам приходится 6-7 месяцев в году ездить, не видеть родных, не видеть друзей.

В этом году я провел пять турниров и стою 50-м в мире. Если бы в Австралии было шесть травяных турниров, я бы не выезжал из страны. Зачем мне это?

Я не знаю некоторых игроков в топ-100. Серьезно – я их не знаю. Человек может быть 70-м в мире, а я его не знаю. Как такое возможно? И я смотрю его статистику на траве и на харде, и у него две победы на этих покрытиях. Как в топ-100 может быть человек, который не умеет играть на двух покрытиях?

И это не наезд на Каспера Рууда – сразу скажу. Он красавчик, играл в финале «Ролан Гаррос» и так далее. У него был финал в Майами, что-то еще. А есть люди, которые живут на грунте. Живут на нем.

Я считаю, что нужно больше турниров на траве».

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