Ангелина Калинина: «Четыре месяца не была на Украине. Буквально живу в туре»

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина рассказала, как живет она и ее семья после 24 февраля.

«Я до сих пор не могу поверить, что это продолжается уже 4 месяца. 17 февраля мы с мужем мы поехали в Доху, то есть, через неделю будет 17 июня и 4 месяца, как мы были на Украине в последний раз. Да, я буквально езжу с турнира на турнир, практически живу в туре.

До этого я жила на Украине, всегда тренировалась в Киеве. Сейчас я не знаю, что сказать о своей тренировочной базе. Пока мы не можем полностью понять, что нам делать, мы еще обсуждаем наши планы. Пока я ищу возможности, как и с кем тренироваться, и как жить в принципе.

Я помогаю многим родственникам. Мои бабушка и дедушка живут на [подконтрольной России] территории. Им очень трудно выехать. Особенно в финансовом плане. Я отсылаю деньги родителям, а они передают им.

Бабушка с дедушкой не могу выехать, потому что на подконтрольную Украине территорию нет проезда. Никто в принципе не может оттуда выехать. Они там застряли и не знают, что делать. Они просто живут одним днем. Там очень много российских солдат, ракет, военной техники, буквально за их домом. Вот так они и живут. Да, это страшно. Нет слов, чтобы описать, что они чувствуют.

Мои родители с братом сейчас в Киеве. Они еле уехали из Ирпеня. Два месяца они жили там, где практически не было ни воды, ни газа, ни отопления. Сейчас они в столице.

Сегодня может быть хороший день, а завтра – все может заново начаться. Все живут на сумках, все в ожидании. Сегодня все хорошо, а завтра – мы не знаем. Так и живут, так и я живу, потому что я все время на связи. Для всех это сумасшествие».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе