Алькарас о мнении, что Надаль скоро завершит карьеру: «У Рафы тысяча жизней – он еще поиграет»

Карлос Алькарас прокомментировал мнение, что Рафаэль Надаль скоро завершит карьеру
«У Рафы тысяча жизней – он еще поиграет.
В 19 лет он уже выиграл «Ролан Гаррос», и в Париже у него уже 14 титулов. Когда он был в моем возрасте, он уже выиграл первый, так что я немного опоздал».
Также он высказался о травме Александра Зверева, которую немец получил в полуфинале «Ролан Гаррос» против Надаля.
«Это был отличный матч, и я был в шоке, когда увидел по телевизору, как он подвернул голеностоп.
Я надеюсь, что он скоро вернется, потому что теннису нужен Зверев».