Алькарас о мнении, что Надаль скоро завершит карьеру: «У Рафы тысяча жизней – он еще поиграет»

прокомментировал мнение, что скоро завершит карьеру

«У Рафы тысяча жизней – он еще поиграет.

В 19 лет он уже выиграл , и в Париже у него уже 14 титулов. Когда он был в моем возрасте, он уже выиграл первый, так что я немного опоздал».

Также он высказался о травме , которую немец получил в полуфинале «Ролан Гаррос» против Надаля.

«Это был отличный матч, и я был в шоке, когда увидел по телевизору, как он подвернул голеностоп.

Я надеюсь, что он скоро вернется, потому что теннису нужен Зверев».

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