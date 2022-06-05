Надаль стал третьим теннисистом, обыгравшим четырех соперников топ-10 на одном «Большом шлеме»

Рафаэль Надаль стал 14-кратным чемпионом «Ролан Гаррос».
В этом году в Париже он обыграл четырех игроков топ-10: Феликса Оже-Альяссима (9), Новака Джоковича (1), Александра Зверева (3) и Каспера Рууда (8).
Надаль стал третьим теннисистом, по ходу «Большого шлема» прошедшим четырех соперников из десятки. До него это делали Матс Виландер на «Ролан Гаррос»-1982 и Роджер Федерер на Australian Open-2017.
Надаль на «Ролан Гаррос» – неописуемое доминирование: 14 титулов, 97% побед и рекорды, которые невозможно побить
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