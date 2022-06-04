Гауфф о первом финале ТБШ: «Даже когда мне было 15, я чувствовала давление, что должна выйти в финал. Теперь у меня это получилось»

18-летняя прокомментировала поражение от в финале (1:6, 3:6)

– Перед матчем я не очень нервничала. Конечно, когда я проиграла первые несколько геймов, нервы включились. Но когда я проиграла первый сет, на второй я вышла с новым настроем.

В основном матч так кончился, потому что Ига была слишком сильна. Да, у меня были моменты, когда я могла бы сыграть лучше. Но она мне ничего не дарила. Каждый раз, когда я думала, что нанесла хороший удар, оказывалось, что это не так.

Поэтому у нее такая серия. И я рада, что сегодня полностью выложилась.

– С учетом уверенности, которую вам принес этот турнир, вы можете ехать на и , чувствуя себя претенденткой на титул?

– Да, этот турнир очень помог моей уверенности в себе. Даже когда мне было 15, 16, 17 лет, я чувствовала давление, что должна выйти в финал. Теперь у меня это получилось, и я испытываю облегчение.

Ига Швентек – нереальная! Титул «Ролан Гаррос», 35 побед подряд – она в два раза лучше всех в туре

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