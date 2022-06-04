Гауфф о первом финале ТБШ: «Даже когда мне было 15, я чувствовала давление, что должна выйти в финал. Теперь у меня это получилось»

18-летняя Кори Гауфф прокомментировала поражение от Иги Швентек в финале «Ролан Гаррос» (1:6, 3:6)
– Перед матчем я не очень нервничала. Конечно, когда я проиграла первые несколько геймов, нервы включились. Но когда я проиграла первый сет, на второй я вышла с новым настроем.
В основном матч так кончился, потому что Ига была слишком сильна. Да, у меня были моменты, когда я могла бы сыграть лучше. Но она мне ничего не дарила. Каждый раз, когда я думала, что нанесла хороший удар, оказывалось, что это не так.
Поэтому у нее такая серия. И я рада, что сегодня полностью выложилась.
– С учетом уверенности, которую вам принес этот турнир, вы можете ехать на «Уимблдон» и US Open, чувствуя себя претенденткой на титул?
– Да, этот турнир очень помог моей уверенности в себе. Даже когда мне было 15, 16, 17 лет, я чувствовала давление, что должна выйти в финал. Теперь у меня это получилось, и я испытываю облегчение.
Ига Швентек – нереальная! Титул «Ролан Гаррос», 35 побед подряд – она в два раза лучше всех в туре