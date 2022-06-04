Серена и Винус не заявлены на «Уимблдон», у Фернандес стрессовый перелом стопы, россиянки отстранены

Опубликована заявка на «Уимблдон»-2022, который пройдет с 27 июня по 11 июля.
Женский список возглавила №1 Ига Швентек.
В заявке нет сестер Уильямс. Серена не играет с прошлого «Уимблдона», где снялась из-за травмы по ходу первого круга. Весной она говорила, что собирается вернуться в тур на «Уимблдоне». Винус не выступает с прошлого августа.
Турнир пропустит Лейла Фернандес. Как сообщил ее отец и тренер, у канадки стрессовый перелом правой стопы. Фернандес хочет вернуться в тур на августовском турнире в Вашингтоне.
Также в списке отсутствуют россиянки и белоруски, которых отстранили организаторы.
По защищенному рейтингу планируют выступить София Кенин, Кирстен Флипкенс и Элизабетта Коччаретто.
Полностью заявка здесь.
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