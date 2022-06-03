Рууд о том, что всегда выглядит спокойным: «В детстве я был нытиком – постоянно плакал»

Каспер Рууд после выхода в финал «Ролан Гаррос» ответил на вопрос, как ему удается всегда сохранять спокойствие.

«Я над этим работал. В детстве я был нытиком – постоянно плакал, всегда был чем-то недоволен. Но с тех пор вырос и повзрослел.

Я равнялся на Рафу, с которым встречусь в финале. Он никогда не жалуется. Он идеальный пример того, как нужно вести себя на корт: никогда не сдается и никогда не жалуется. Он всю мою жизнь был моим кумиром».

Также Рууд прокомментировал предстоящий финал против 13-кратного чемпиона Рафаэля Надаля. Рууд тренируется в академии испанца на Мальорке.

«Он последний из Большой тройки и вообще топов, с которым я еще не играл. Это идеальный момент – стоило ждать, чтобы наконец с ним встретиться в финале «Большого шлема». Это будет особенный момент для меня и, надеюсь, для него тоже.

Он провел уже много финалов, но теперь встретится со студентом своей академии. Будет весело».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе