Рууд впервые вышел в финал «Большого шлема» и дебютирует в топ-5

Каспер Рууд на «Ролан Гаррос» обыграл Марина Чилича (3:6, 6:4, 6:2, 6:2) и впервые в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема».

Всего это будет 12-й финал уровня ATP в карьере норвежца. В этом году он победил на турнирах в Буэнос-Айресе и Женеве, а всего у него восемь титулов.

Начиная с 2020 года, Рууд выиграл 66-й матч на грунте – он лидер тура по этому показателю. Кроме того, он лидирует по количеству грунтовых финалов (вышел в девятый) и титулов (7).

За счет этого результата на «Ролан Гаррос» Рууд обновит личный рекорд и 13 июня станет пятой ракеткой мира. В этот день спишутся прошлогодние очки.

Ранее его лучшим результатом в Париже был третий круг. За титул он сыграет с 13-кратным чемпионом Рафаэлем Надалем.

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