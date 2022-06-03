Зверев получил предупреждение за брань в матче с Надалем. Он по-русски крикнул «#####» и доказывал, что не ругался

Александр Зверев получил предупреждение в матче с Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос». Немец при счете 5:3 во втором сете начал гейм с двойной и крикнул: «Да #####». Судья Рене Лихтенштайн вынес предупреждение за брань.

Зверев пошел спорить: «Я не сказал ничего плохого». Судья объяснил, что услышал плохое слово.

Зверев ответил: «Я не говорил это слово. Я не говорил это слово. Если не знаешь, что я сказал, – спроси меня. Я не говорил плохое слово. Это неправильно».

В итоге Зверев не подал на сет, сделав двойную на брейк-пойнте.

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