Фернандес о победе над Анисимовой: «Невероятно видеть, как Тьерри Анри стоя аплодировал нашему матчу»

прокомментировала победу «Реала» в Лиге чемпионов, а также то, что ее матч на «Ролан Гаррос» посетил экс-игрок сборной Франции Тьерри Анри.

Сегодня Фернандес обыграл в 1/8 финала Аманду Анисимову (6:3, 4:6, 6:3).

«Я была очень, очень разочарована, что не смогла посмотреть игру вживую или даже просто по телевизору. Мне пришлось рано лечь спать.

Но когда я увидела, что победил «Реал», была очень рада, потому что мы одно время следили за командой, правда, сделали небольшой перерыв. Но узнав, что у них все хорошо, я так за них обрадовалась.

Потом я увидела, что Тьерри Анри был на трибунах и смотрел матч. Как я уже говорила, это одна из моих целей – давать людям возможность получать удовольствие от игры.

Просто невероятно видеть, как он стоя аплодировал нашему матчу. Я надеюсь, что смогу снова показать такой уровень, и мы все сможем просто получать удовольствие от тенниса».

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