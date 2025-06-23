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Котов и Качмазов проиграли на старте квалификации «Уимблдона»

Павел Котов и Алибек Качмазов не смогли пройти в основную сетку «Уимблдона».

Котов проиграл в первом круге квалификации Николасу Харри со счетом 6:7(5), 1:6, Качмазов – Марко Трунжеллити со счетом 6:2, 3:6, 3:6.

Качмазов впервые играл в квалификации «Уимблдона», Котов не смог пройти дальше первого круга квалификации на втором «Большом шлеме» подряд.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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