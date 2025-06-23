Руне продает разбитые ракетки по 6 тысяч евро
Восьмая ракетка мира Хольгер Руне выставил на продажу разбитые ракетки.
На сайте его магазина сейчас продаются две таких ракетки – указано, что Руне ими играл, каждая стоит по 6 тысяч евро. За 5 тысяч евро выставлены три ракетки со сколами на раме.
Перед отправкой Руне их подпишет.
Датчанин играет кастомизированной ракеткой Babolat Pure Aero 98.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: holgerrune.com
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