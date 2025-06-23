Уимблдон. Квалификация. 1-й круг. Котов сыграет с Харри, Качмазов – с Трунжеллити
Сегодня стартует первый круг квалифкации «Уимблдона».
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
30 июня – 13 июля 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 500 000 фунтов
Открытые корты, трава
Квалификация
Первый круг
Павел Котов (Россия) – Николас Харри (Чили)
Марко Трунжеллити (Аргентина) – Алибек Качмазов (Россия)
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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