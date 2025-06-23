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Уимблдон. Квалификация. 1-й круг. Котов сыграет с Харри, Качмазов – с Трунжеллити

Сегодня стартует первый круг квалифкации «Уимблдона».

«Уимблдон»

Лондон, Великобритания

30 июня – 13 июля 2025

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 53 500 000 фунтов

Открытые корты, трава

Квалификация

Первый круг

Павел Котов (Россия) – Николас Харри (Чили)

Марко Трунжеллити (Аргентина) – Алибек Качмазов (Россия)

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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