Рублев восьмой раз вышел во вторую неделю ТБШ

Андрей Рублев в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграл Кристиана Гарина – 6:4, 3:6, 6:2, 7:6. В четвертом сете он отыграл двойной брейк, при счете 5:6 упустил два матчбола на приеме, а на тай-брейке отыграл пять сетболов.

Россиянин четвертый раз играет в основной сетке в Париже и второй раз вышел в четвертый круг: в 2020-м он дошел до 1/4 финала, еще два раза вылетал в первом круге.

Во вторую неделю «Большого шлема» он вышел восьмой раз в карьере и впервые с «Уимблдона»-2021, где уступил в 1/8.

Теперь он сыграет с Янником Синнером.

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