WTA может заморозить очки за «Уимблдон»-2021. Член Совета игроков Пегула сказала, что решение еще не принято

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Член Совета игроков WTA Джессика Пегула заявила, что тур пока не решил, будут ли в этом году списаны очки за «Уимблдон».

Ранее WTA и ATP лишили турнир возможности разыгрывать рейтинговые очки. ATP заявила, что прошлогодние очки будут списаны, однако после этого появлялась информация, что их все же могут заморозить – об этом, например, сказал член Совета игроков Бруно Суарес.

«Мы решение пока не приняли. Мы еще думаем.

Я знаю, что мужчины сказали, что очки спишутся. У нас тоже есть такой вариант, но мы еще ничего не объявляли.

И мы пока даже не обсуждали, к какому варианту склоняемся», – сказала Пегула.

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